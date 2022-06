29 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 24 selskaper.

Oslo: Noffe AS; Solid Home AS; Vclerk AS.

Rogaland: Doughnut Worry AS.

Møre og Romsdal: Prestige Solutions AS.

Viken: Babyhouse AS; Din Følgebil og Xpress AS; Fire Doc AS; GM Showroom AS.

Innlandet: BG Kjørstad Holding AS; Valdres Mur & Malerservice AS.

Vestfold og Telemark: Bolighjelp1.no AS; Burglar Vestfold AS; Expo Reklame Atelier AS; Kinahuset AS; Luseter Anleggservice AS; Nevlunghavn Utvikling AS.

Vestland: Agentell AS; Mote AS; Offshore Support Nord AS; Proff Kjøl og Varme AS; Trevaren AS.

Trøndelag: Ostekongen Trondheim AS; Zmartedge AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

