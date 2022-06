244 norske selskaper gikk konkurs i mai, 16 prosent flere enn i samme måned i fjor, viser tall fra Creditsafe onsdag.

Dermed fortsetter svingningene i konkursutviklingen. Oppsvinget i mai kommer etter et fall i antall konkurser i april.

– Det er ikke så mye mer å si om mai-tallene enn at de følger den trenden vi har sett så langt i år. Selv om vi nå igjen ser en liten økning i antall konkurser, er jeg fremdeles av den oppfatning at vi befinner oss i et slags mellomstadium som trolig påvirkes av en den usikkerheten mange føler på rundt økonomien og fremtiden, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i en pressemelding.

Hittil i år har 1.082 norske selskaper gått konkurs, mot 1.142 konkurser i samme periode i fjor.

Ingen store konkurser

Antall konkurser steg i 9 av 11 fylker i mai, og størst var økningen i Trøndelag og Agder med 44 og 33 prosent til henholdsvis 21 og 16 konkurser.

Med et bransjeperspektiv økte antall konkurser mest innen agentur- og engroshandel, med 63 prosent. For serveringsvirksomhet var økningen på 41 prosent.

Unntaket var «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet», med en nedgang på 5 prosent.

Listen består i all hovedsak av mellomstore selskaper med 0-15 registrerte ansatte. Den mest betydelige konkursen i mai var entreprenøren Malvin Varne. Selskapet sto registrert med 60 ansatte, og en omsetning på nærmere 143 millioner kroner i 2020.