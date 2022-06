Sykefraværet opp til 7 prosent i første kvartal

Det viser sesongjusterte tall Statistisk sentralbyrå (SSB) delte torsdag.

Sammenlignet med fjerde kvartal året før har sykefraværet økt med 20 prosent, og fra fjerde kvartal 2021 økte det med 4,7 prosent.

Sykefraværsprosenten måles mot avtalte dagsverk meldt inn gjennom a-ordningen.

Målt hver for seg lå det egenmeldte sykefraværet i første kvartal 2022 på 1,5 prosent, mens det legemeldte sykefraværet var på 5,57 prosent.

Egenmeldinger hentes inn fra rundt 10.000 bedrifter, mens legemeldinger hentes fra sykmeldingsregisteret.

For kvinner var det sesongjusterte sykefraværet på 8,9 prosent (opp fra 8,87 prosent prosentpoeng fra samme kvartal året før), og for menn var det 5,5 (opp fra 5,55 prosent).

13.174 flere fikk legemelding

180.684 personer var sykmeldt fra jobb i første kvartal. Det tilsvarer 7,1 prosent av alle arbeidstakere i Norge. 115.014 av de sykmeldte var kvinner og 65.670 var menn.

Antall personer med en eller flere sykmeldinger økte med 13.174 fra første kvartal året før men falt med 1.937 fra fjerde kvartal 2021.

Det var 8.950.465 dagsverk som forsvant som følge av legemeldt sykefravær i første kvartal 2022. Antallet er justert for både stillingsprosent og sykmeldingsgrad hos de sykmeldte.

Sykefraværsprosenten var høyest hos 60-66-åringene, på 7,4 prosent. Også målt etter prosentandel av arbeidstakere i Norge var dem mellom 60 og 66 år på topp, med 9,2 prosent. Deretter kommer aldersgruppene 35–39 år med sykefravær på 6,6 som er 7,4 prosent av arbeidsstyrken, og 55–59 år med 6,6 og 8,6.

Lavest sykefravær hadde dem i alderen 16–19 år med 3 prosent, som tilsvarer 1,6 prosent av alle arbeidstakere i Norge.

Flest er sykmeldt i salgs- og serviceyrker

I salgs- og serviceyrker ble sykefraværet målt til 8,5 prosent, 2,2 prosentpoeng over snittet for alle yrkesgrupper. Også renholdere og hjelpearbeidere, maskinoperatører og transportarbeidere, håndverkere og kontoryrker hadde et høyere sykefravær enn snittet.

Så høyt er sykefraværsprosenten blant de ulike yrkesgruppene. Andel fra året før i parentes:

* Salgs- og serviceyrker: 8,5 (8)

* Renholdere og hjelpearbeidere: 8 (7,3)

* Maskinoperatører og transportarbeidere: 7 (6,5)

* Håndverkere: 6,5 (5,7)

* Kontoryrker: 6,3 (5,6)

* Akademiske yrker: 5,9 (5,5)

* Bønder og fiskere: 5,7 (5)

* Høyskole- og militære yrker: 4,7 (4,3)

* Lederstillinger: 4 (3,7)

Oversikt over hvilke yrker som hører hjemme i hvilke grupper, finnes hos SSB , og man kan også se statistikk på enkeltyrker.