Resett-redaktør Helge Lurås er sykmeldt fra jobben etter at det skal ha vært uenigheter mellom han og styret i lengre tid. Det bekrefter redaktøren ovenfor fagbladet Journalisten mandag.

– Jeg er sykmeldt og er ikke lenger ansvarlig for det redaksjonelle i Resett. Halvparten av medarbeiderne som var der på torsdag har enten sluttet eller sykmeldt seg, sier Lurås til Journalisten.



Han vil ikke gå inn på hvorfor flere ansatte også har sluttet eller blitt sykmeldte.

– Jeg og styret har jobbet sammen i snart fem år. I løpet av en slik periode er det uenigheter som må løses. Noen løses og noen løses ikke. Jeg tror det er greit at man tar en pust i bakken og ser om det har en hensikt å fortsette samarbeidet, sier Lurås.

Mens Lurås er sykmeldt er det Maria Zähler som har ansvaret for det redaksjonelle ansvaret for nettavisen.

– Jeg registrerer at det er Maria Zähler som nå fungerer som ansvarlig redaktør, sier Lurås videre til Journalisten og legger til at han ikke vil uttale som om hvorvidt han kommer tilbake til Resett eller ikke.

Redaksjonssjefen sa opp

Like før jul sa daværende redaksjonssjef for Resett, Lars Akerhaug, opp jobben og mente han ikke kunne stå inne for metodene som nettstedet holdt på med.

– Jeg mener at noen av virkemidlene og metodene vi har brukt, er noe jeg ikke lenger kan stå inne for, sa da den tidligere redaksjonssjefen i et intervju med VG.



Ifølge Akerhaug hadde Resett da publisert saker som var beviselig feil og at de hadde sluppet gjennom meninger som «i beste fall kan kalles rasistiske, i verste fall kan kalles høyreekstreme».

Lurås reagerte da med å si til VG at han var overrasket over kritikken fra Akerhaug, og at «utfallene han nå kommer med mot sin egen arbeidsplass har han ikke gitt uttrykk for mens han fortsatt var i stillingen og kunne påvirket det i en annen retning.»

Før han også la til at han hadde forståelse for at det har vært belastende å jobbe i Resett med all kritikken som kommer mot nettavisen.