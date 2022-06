25 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Bache Bar Eftf AS; Bygg Nordic AS; Dio Gruppen AS; Foody King AS; Spar Entreprenør AS.

Rogaland: Comfort Renhold AS; Eföy AS; Freshli AS; TGA Entreprenør AS.

Vestfold og Telemark: Heimehos AS; Rauland Hytte og Vaktmesterservice.

Agder: Agder Miljøenergi AS.

Vestland: JD Bygg AS; Vi To Utemiljø AS.

Trøndelag: Andreassen Restaurantdrift AS.

I tillegg ble 10 personlige konkurser kunngjort åpnet.

