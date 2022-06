Matkjempe splitter opp i tre selskaper

Kellogg skriver til CNBC at de vil separere sin forretning i Nord Amerika, samt sin planteavdeling, som jobber med å utvikle plantebaserte produkter fra resten av selskapet. De to avdelingene står for 20 prosent av inntektene til selskapet.

Det gjenværende selskapet består dermed av snaks, mellommåltider, internasjonal frokostblanding og frosne ferdigmåltider.

– Disse avdelingene har alle hatt unike individuelle potensialer, og ved å separere disse avdelingene fra resten av selskapet tror vi i større grad at vi kan fokusere på de individuelle strategiene og prioriteringene, skriver administrerende direktør Steve Cahillane i Kellogg.

Ferdig i 2023

Kellogg forventer at den skattefrie oppdelingen av selskapet vil være ferdig innen slutten av 2023. Navn for de nye selskapene har ikke blitt bestemt enda.

Cahillane vil beholde posisjonen som administrerende direktør for det globale selskapet.