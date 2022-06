51 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 33 selskaper.

Oslo: AM Logistikk AS; Livly AS; Promaker Bygg AS; Will Invest AS.

Rogaland: BSRK AS; Malerfirma Sundt AS; Nano Detailers AS; Westland Classic AS.

Møre og Romsdal: GE Håndverk AS.

Nordland: Din Bistro AS; LBS Nord AS.

Viken: Amtrucks AS; Ask & Eik Bygg AS; Byggtec AS; HNO Barnehage AS; LBU Byggmontasje AS; Odin Bygg & Interiør AS; Pro Flis og Byggservice Ltd.; TFU AS.

Innlandet: Smak Elverum AS.

Vestfold og Telemark: Bare Vare AS; Sfactor AS; Stefanski Bygg AS.

Agder: Audna Byggevare AS; Sol GT AS.

Vestland: Rayan Transport AS; Rutebil Kiosken AS; Sotra Jernvare AS.

Trøndelag: Andreassen Stian Holding AS; Heimstø AS; Nidaros Taxi AS; Tømrermester A Borgos AS.

Troms og Finnmark: Maskinnord AS.

I tillegg ble 18 personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.