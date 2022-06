20 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: IMFC AS.

Rogaland: Klausen&Helberg AS; Stochasto Holding AS.

Nordland: FRC Industrigulv AS.

Viken: Commit AS; Inmarket AS; Olibuss AS.

Innlandet: Bøes Brasserie & Bar AS; Musk Ox of Norway AS; Skattekammeret på Løiten Brænderi AS; TS Eiendomsutvikling AS.

Agder: Grimstad Tømrerservice AS.

Vestland: Fiskebutikken AS.

Trøndelag: Melhus Bakeri II AS; Smartbells AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

