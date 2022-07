Per på hjørnet åpnet dørene igjen

Per på hjørnet var utestedet som først ble beskutt natt til lørdag. Mannen som nå er siktet for terror, satte ned en bag utenfor utestedet, tok opp et våpen og begynte å skyte. De to som ble drept i angrepet, satt på Per på hjørnet.

– Terroren rammet oss og våre hjerter blør. Vi er utrolig slitne, lei oss og veldig preget av dette. Det er vanskelig for oss alle og vi trenger ro for å håndtere alt dette, sier innehaver Tadzedin Fetisi.

– Dette er ubegripelig og usigelig trist. Våre tanker går til alle dem som mistet sine kjære, og til alle dem som ble berørt av denne grusomme hendelsen, sier Fetisi.

Per på hjørnet ligger på hjørnet like ved London pub, som er Oslos mest kjente pub i det skeive miljøet. Flere utesteder som er populære blant de skeive, er i nærheten. Natt til lørdag var det full pridefest i området.

– På vårt sted er alle hjertelig velkommen, slik har det alltid vært og slik skal det fortsette å være alltid, sier Fetisi.

Han sier at utestedet er et sted for helt vanlige folk.

– Det er helt vanlige folk med ulik tro og legning som ønsker å ha det fint sammen, de søker de gode samtalene, lytte til musikk, danse eller finne gleden i å synge en sang, sier Fetisi.

