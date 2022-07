Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag og fredag konkursåpning i 28 selskaper.

Oslo: Ale Sales Group AS; Rock Energy AS; Smestad Arkitektkontor AS.

Rogaland: Continyou AS; Droppin AS; Naustet Bar AS; Tre Tømmeren AS.

Nordland: Noa Maskin AS.

Viken: Audiens Norge AS; Borg Bygg AS; Light Blue Elektro AS; Norsentio AS; Rentflytt AS; TM Konsult AS; Tunheimgruppen AS.

Agder: BEB Bygg AS; Signup Academy AS.

Vestland: Aksjeselskapet Reditus; Dabaket Transport AS; Kvamme Anette AS; Landås Partner AS; Lygregården Eiendom AS; Vøla Hus AS.

Trøndelag: D Kings Donuts Levanger AS; Dkings Donuts AS; Dkings Donuts Orkanger AS.

Troms og Finnmark: Borealisalta AS; Pearl Bay Fish Farm AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

104 konkurser sist uke

Dermed ble 104 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 28 personlige.

Mandag: 25 konkurser

Tirsdag: 26 konkurser

Onsdag: 20 konkurser