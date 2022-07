36 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 28 selskaper.

Oslo: Blomsterglede Vika AS; Koncept AS; Net1 International Holdings AS.

Rogaland: Ekohouse1 AS; Header AS; Laco Biltransport AS.

Nordland: Polkadot Frisør AS; Vuonak Mánájåroj AS.

Viken: B & F Consulting AS; Casa Valanelli AS; Delizie Italiane AS; Goras Entreprenør AS; Namnam Baguett og Grill AS; Prioett Norge; SGS Service og Transport AS.

Innlandet: G500 Mor AS; Mjøs Catering AS.

Vestfold og Telemark: Færder Bygg og Eiendom AS.

Vestland: Maskerade AS; One AS; QFlex Bygg AS; Spiseriet Førde AS; TK Maskin & Transport AS.

Trøndelag: Beemas AS; Hasselvika Tømrerservice AS; Kvande AS; Simabygg AS.

Troms og Finnmark: H2 Arctic AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.