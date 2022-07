22 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: Any AS; Kodegenet AS; Kunnskapet AS; Nedalogy AS; The Smoothie Factory Røa AS.

Rogaland: Tikken AS.

Møre og Romsdal: Bygg Compagniet AS; Ulstein Pizza AS.

Viken: Bono Invest AS; Bygg Willy AS; Bygg Willy Group AS; Daovilay Service AS; Øst Trans & Bud AS.

Innlandet: M Mikkelsen AS.

Vestfold og Telemark: Gråkjær AS.

Agder: Modulproduksjon AS.

Vestland: Bliss Frisørene AS; Solheim Bygg og Montering AS.

Trøndelag: Beerenberger Holding AS; Verftsgata Holding AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

