TDN Direkt skriver at godkjenningen i Finland er betinget av salg av to mindre isolasjonsfasiliteter og godkjenningen i Norge er bettinget av salg av to mindre fiskekasseanlegg. Totalt sett utgjør de fire anleggene mindre enn 2 prosent av selskapets totale omsetning.

Salgene vil skje på markedsmessige vilkår.

Det opplyses at endelig gjennomføring av Jackson-transaksjonen forventes å finne sted i august 2022, etter fullføring av salgene.