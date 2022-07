277 norske selskaper gikk konkurs i juni, 13 prosent flere enn i samme måned i fjor, viser tall fra Creditsafe mandag. Dermed kom antall konkurser i andre kvartal opp i 715, 3 prosent flere enn i samme periode i fjor.

– Dette fremstår kanskje ikke som en betydelig forskjell fra fjoråret, men selv en marginal økning markerer et tydelig skifte i konkurstrenden. Vi må helt tilbake til første kvartal i 2020 for å finne forrige gang totalt antall konkurser for kvartalet var høyere enn året før, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i en pressemelding.

– Ingen tegn til konkursras

Dette er også første gang siden coronapandemien at konkurstrenden er stigende. Oppsvinget i mai og juni kommer etter et fall i antall konkurser i april.

Konkursnivået ligger fortsatt betydelig lavere enn i normalåret 2019, da 953 konkurser gikk konkurs i andre kvartal.

– Vi snakker fremdeles ikke om noe konkursras, og ser heller ingen tegn på at dette vil komme. Men det vi ser er en utflating, og en tydelig tendens til at vi vil få en økende konkurstrend i tiden fremover, fortsetter Fjærestad, som nå ser for seg en mer langsiktig korrigering tilbake mot et normalt konkursnivå.

To konkurser skilte seg ut

Antall konkurser steg i 6 av 11 fylker i andre kvartal, og størst var økningen i Agder og Troms/Finnmark med 43 og 33 prosent til henholdsvis 57 og 24 konkurser. I Oslo og Møre og Romsdal falt antall konkurser med 13 prosent.

Med et bransjeperspektiv økte antall konkurser mest innen bygg og anlegg, som sto for 200 av 713 konkurser i kvartalet. 69 konkurser kom innen serveringsvirksomhet.

To selskaper skilte seg ut med tanke på størrelse. A-K Maskiner med sine 188 ansatte og rundt 900 millioner i omsetning i 2020 og AutoTransport med 207 ansatte og 2020-omsetning på rundt 303 millioner kroner.