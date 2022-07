Næringsministeren reagerer på dagligvarekjedenes praksis

Næringsminister Jan Christian Vestre vil forby bruk av klausuler som hindrer dagligvarekonkurrenter fra å åpne nye butikker. Forbudet skal gjøre det enklere å få tilgang til attraktive butikklokaler og bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Negative servitutter eller eksklusive leieavtaler

– Nye dagligvareaktører må ha tilgang til gode butikklokaler, men vi ser at de store dagligvarekjedene bruker negative servitutter eller eksklusive leieavtaler på fast eiendom for å hindre at konkurrenter etablerer seg i lokaler de selv ikke bruker. Denne metoden som etablerte og dominerende aktører bruker for å hindre konkurranse fra andre er ikke konkurransen verdig. Det er en skikkelig en uting som jeg vil ha en slutt på, sier Vestre i en melding.

Han mener negative servitutter og eksklusive leieavtaler hindrer etablering av nye butikker i Norge. I praksis innebærer det at dagligvareaktører kjøper opp eiendommer, setter klausuler eller servitutter som hindrer at eiendommen kan benyttes til dagligvarehandel, og deretter selger videre eller leier ut eiendommen. Det kan gi negative virkninger på konkurransen ettersom nye aktører ikke får tilgang til gode butikklokaler.

Spesielt handlemønster i Norge

– I Norge handler kundene ofte og lite sammenlignet med andre land, og dette gjør at tilgang til butikklokaler nær bo- og arbeidsplasser er ekstra viktig, sier næringsministeren.

Forslaget sendes nå ut på offentlig høring.