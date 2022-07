40 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene har så langt denne uken kunngjort konkursåpning i 35 selskaper.

Oslo: Happy Price Everyday AS; The Dhal Company AS.

Rogaland: Herda AS; Jaja Holding AS; Solli Bjarne Graveservice AS; Zodiac AS.

Møre og Romsdal: Maritim Kompetanse Norge AS; MKSV AS.

Nordland: Båt og Marine Service AS.

Viken: Dano Bygg AS; Domo Bygg AS; Dyreklinikken Mo AS; Folla Tech Vestby AS; MA Hus og Hytte AS; Rensia Oslo AS; Vinar VVS & Sønn AS.

Innlandet: Rosen Bygg & Mal AS; Øyens Hjemmebakeri AS.

Vestfold og Telemark: Kalinka-Tours AS; Råd og Utvikling AS.

Agder: MKT Gruppen AS.

Vestland: Alver Ventclean AS; Berthelsen & Haukeland Invest AS; Goskog AS; MKS Bergen AS; O A Skaar AS; Sercom AS; VP Vedlikehold AS.

Trøndelag: Benjamin Holding AS; Thai Thai Verdal AS; The Bennys AS; Tomasz Bygg 2 AS; Workin AS.

Troms og Finnmark: Isami Press AS; Marquart Nielsen Solution AS.

I tillegg har fem personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

