317 millioner i økt reklameomsetning på 6 måneder

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet for første halvår 2022 vokste med 6,8 prosent, som tilsvarer 317 millioner kroner, til 4,97 milliarder kroner.

– Både mai og juni viser tilbakegang sammenlignet med fjoråret, og juni isolert går tilbake 7,4 prosent, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Digitale flater og TV bidrar til størst tilbakegang mens utendørs og kino fortsetter å vokse mot samme måned i fjor. Digitale medier står totalt for 41,8 prosent av omsetningen som går via mediebyråene, og kanalen vokser moderat første halvår med 3 prosent mot samme periode i fjor. Både display, sosiale medier, søk og online video viser en forsiktig oppgang.

Kalddusj

– Juni gir oss et lite «kaldt bad» på vei inn i sommeren. Omsetningen for måneden isolert er lavere enn forventet, men vi må likevel ikke glemme at juni 2021 hadde overraskende høy omsetning, så dette er vel så mye en korreksjon tilbake til normalen, sier Medie- og forhandlingsdirektør i Dentsu, Harald Eide-Fredriksen.

TV økte med 3,9 prosent første halvår, noe som utgjør en vekst på nesten 66 millioner. Kino viste også solid innhenting første halvår fra 2021, med en vekst på 41 millioner kroner, en oppgang på hele 303 prosent.

– Vi velger å være forsiktige optimister for andre halvår, selv om en rekke faktorer kan påvirke i negativ retning. Høy inflasjon og energipriser, høyere renter, krig og streiker påvirker lommeboken til folk i ulik grad, og ikke minst forbrukernes opplevelse og forventning til egen økonomi. Dette kan forplante seg til handelen og igjen til annonsørenes markedsbudsjetter, sier Eide-Fredriksen.