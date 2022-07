33 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag, tirsdag og onsdag konkursåpning i 29 selskaper.

Oslo: Chopstix AS; Doordrop AS; Estetisk Medisinsk Senter AS; The Juicery Bislett AS; The Juicery Frogner AS; The Juicery Munch AS; The Juicery Norway AS; The Juicery Vika AS; Votwear AS; Østlandske Varmesenter AS.

Rogaland: Jans Autoshop AS; Minor Holding AS.

Møre og Romsdal: Al Yasmin AS; Ameka AS; MKN Eiendom AS; Olset Eiendom AS; Olset Holding AS.

Nordland: Organic Hairstyle AS; Polar Tugs AS.

Viken: Avinordic AS; Egoista Holding AS; Fornebu Fisk AS; Pro Auto Sport AS.

Innlandet: Digiko AS; Fagernes Dialog AS; Ottestad Servicesenter AS.

Vestfold og Telemark: Herøya Grill AS.

Vestland: Gode Hytter AS.

Trøndelag: Matbroen AS.

I tillegg har fire personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

