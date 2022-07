Helge Lurås vil starte ny avis

Lurås har fått bud på sin aksjepost i Resett på 250.000 kroner. Han eier 15 prosent av selskapet, og budet priser dermed avisen til 1,7 millioner kroner.

Lurås sier til Kampanje at budet er veldig lavt, men at han er villig til å selge til den prisen. Kapitalen vil han bruke til å starte en ny nettavis. Han sier at det neste prosjektet vil ha «en mer analytisk og seriøs profil» enn Resett.

– Jeg prøver å hente krefter nå og kommer nok til å prøve å jobbe intensivt med nytt nettsted fra begynnelsen av august. Jeg håper å være i gang over sommeren, men hva slags form prosjektet skal ta, har jeg kommet ganske langt med.

Lurås ble i juni sagt opp av styret i den alternative avisen etter en lengre konflikt.

(NTB)