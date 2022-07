Lekefavoritt skal reise seg fra de døde

Leketøyskjeden Toys R Us gikk konkurs i 2018, og måtte derav stenge ned alle butikker. Siden deg gang har selskapet forsøkt flere ganger, uten hell, å gjøre et comeback.

Nå skriver selskapet til CNN at innen årsslutt skal leketøyskjeden være «overalt». Morselskapet WHP Global har inngått et utvidet samarbeid med kjøpesentergiganten Macy's, og innen få måneder skal Toys R Us være å finne i alle Macy's-kjøpesentere i USA.

Det planlegges ledende butikker i Atlanta, Chicago, Honolulu, New York, Miami og Los Angeles. Butikker vil starte å åpne allerede sent i juli og frem til 15 oktober.

Stått opp fra de døde

Etter konkursen så det mørkt ut for leketøyskjeden, men samarbeidet med Macy's har gitt selskapet nytt liv. Samarbeidet innebærer at Toys R Us får selge leker på Macy's sin hjemmeside, samt åpne butikker på om lag 400 kjøpesentere.

Både Toys R Us og Macy's har slitt med hard konkurranse fra store detaljhandelvirksomheter som Target og Walmart. Samtidig har hellet til Macy's snudd de siste månedene, da selskapet har prestert bedre enn konkurrentene ifølge CNN.

Det ble rapportert i førstekvartal at lekesalget til Macy's var 15 ganger så mye som før de inngikk samarbeidet.