17 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene har så langt denne uken kunngjort konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Requestify AS; Smart Fast Clean AS.

Rogaland: Minor Management AS.

Møre og Romsdal: Witanor AS.

Viken: Vollen Eiendom AS.

Innlandet: Alkor AS; Neste Stopp Cafe AS.

Vestfold og Telemark: Eksklusive Kjøkkenventilatorer AS; Pizza Stasjon AS; Tergopower AS.

Agder: Bakgården Pub Kristiansand AS; MTM Bygg Buivydas AS.

Vestland: Tosk Holding AS.

Trøndelag: Dameformer City Lade AS; Nida Renhold AS.

Troms og Finnmark: Tan Store AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.