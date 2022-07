Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Omikron Bedriftsrådgivning AS; TFM AS.

Viken: Akershus Sprenge & Graveservice AS; Askim Spiseriet AS; Norflis Øst AS.

Innlandet: Din Bil AS.

Vestfold og Telemark: Merge-It AS.

Trøndelag: AK Snekker Service AS; Vise Boligutvikling AS.

Utenlands: Montera i Storfors AB.

35 konkurser på seks dager

Mandagens ni konkurser kom i kjølvannet av åtte konkurser torsdag og fredag i forrige uke.

Oslo: AS H Holding AS; Empire State Holdings AS.

Nordland: Angel Frakt AS.

Viken: 24 7 Bygg AS; BFL Construction AS; Oslo & Akershus Byggentreprenør AS; T M&S AS.

Vestland: Be IoT AS.

Tar vi med de 17 konkursene mandag, tirsdag og onsdag fra forrige uke, snakker vi om 35 konkurser i løpet av de siste seks dagene.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.