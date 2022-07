Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: WeMove AS.

Nordland: Lofoten PT AS.

Innlandet: Indian Dining Lillehammer AS.

Vestfold og Telemark: Duestien 11 Bygg AS.

Agder: Tønnesen Rustfritt AS.

Troms og Finnmark: LK Andreassen Eiendom AS; NorFaktor AS; Pro Con Bygg AS.

