Fiskerinæringen skal kurses for å hindre seksuell trakassering

Kurset settes opp etter at det de siste årene har vært en rekke eksempler på at unge jenter i fiskerinæringen er blitt utsatt for hets, seksuell trakassering og dårlig behandling av menn om bord i fiskebåtene, skriver Fiskeribladet.

– Det bør kanskje være obligatorisk for alle redere i norsk fiskerinæring å gå dette kurset, sier Susanne Mortensen, som tidligere har stått fram med en rekke historier om uholdbare forhold om bord i fiskebåtene.

– Formålet med kursopplegget er å bidra til økt forståelse om hva trakassering og seksuell trakassering er, og hvordan det kan bekjempes, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Han har sammen med deler av næringen og fiskeriministeren jobbet med planen mot seksuell trakassering og trakassering generelt.

Norges Fiskarlags leder Kåre Heggebø er fornøyd med kurspakken som nå skal tilbys, men påpeker at de ikke kan pålegge sine medlemmer å ta kurset.

– Det er det bare myndighetene som kan gjøre, men vi vil oppfordre på det sterkeste til at alle tar kurset, sier Heggebø.

