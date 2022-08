191 bedrifter gikk konkurs i juli

Ferske tall fra data- og analyseselskapet Experian viser at det i juli var totalt 191 aksjeselskap som gikk konkurs. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en oppgang på 36 prosent.

Hittil i år har 1.654 aksjeselskap gått konkurs, mot 1.554 i samme periode i fjor. Størst økning i antall konkurser har det vært i overnattings- og serveringsbransjen med 16 prosent.

– Ser vi kun på konkurstallene for juli, er det en merkbar økning i bygg- og anleggsbransjen, varehandelen og overnattings- og serveringsbransjen. I for eksempel overnattings- og serveringsbransjen har antallet konkurser doblet seg når juli sees mot juli, sier Julie Berg, analytiker i Experian.

– Nye kunder bør rutinemessig sjekkes med hensyn til betalingsdyktighet. Spesielt hvis en mulig avtale dreier seg om et beløp av betydning, sier Berg.

Flest konkurser i nord

Når året sammenlignes med fjoråret, er det de nordligste fylkene som har størst økning i antallet konkurser. I fylket Nordland har det vært en konkursvekst på 37 prosent, mens det i Troms og Finnmark er en vekst på 35 prosent. Viken har en nedgang, med syv prosent færre konkurser så langt i år. Oslo, Trøndelag og Vestland har en svak økning i antall konkurser på henholdsvis 2, 3 og 5 prosent.

Tallene fra Experian viser en nedgang i antallet nyetablerte selskap. For landet totalt sett er nedgangen så langt i år på 22 prosent. Det er kun fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som har hatt en nedgang på under 20 prosent. I fylket Innlandet har det i løpet av året blitt registrert 26 prosent færre aksjeselskap enn i løpet av samme periode i fjor. I Oslo ble det i samme periode i fjor registrert mer enn 1000 flere AS enn i år.