Pandemien kostet Maaemo nesten 12 millioner

Fjoråret endte med det dårligste resultatet så langt for Norges eneste restaurant med tre Michelin-stjerner, skriver E24. Underskuddet ble på 7,2 millioner kroner. Den forrige bunnrekorden var underskuddet på 4,5 millioner året før.

Forverringen av resultatet kommer til tross for at omsetningen økte fra 32,4 til 52,1 millioner kroner.

I årsrapporten viser selskapet til at det har vært merkostnader knyttet til to nye restaurantkonsepter, samt at 2021 var det andre året som ble preget av pandemien.

Maaemo, som drives av den danske stjernekokken Esben Holmboe Bang, mottok ikke «noe støtte av betydning, da vi har falt utenom støtteordningen og vært nedstengt store deler av 2021», opplyser selskapet.

