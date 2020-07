– Vi kan få en konkursbølge som kan sende oss inn i en ny finanskrise

FORTSATT FARE: James Bullard, sjef for Federal Reserve i St. Louis, advarer om at en finanskrise fremdeles er aktuell.

Den senere tiden har coronaviruset blusset markant opp i sør- og veststatene i USA. Texas, Florida, California og Arizona sliter stort i kampen mot viruset.

En av sjefene i de mange Federal Reserve-bankene advarer om at en konkursbølge som følge av oppblussingen, kan utløse en finanskrise. Han understreker at sentralbankens fortsatte støtte er høyst nødvendig.

– Vi er fortsatt midt i krisen. Pandemien kan fremdeles overraske oss. Vi kan fort få en stor konkursbølge som kan føre til en finanskrise, sier James Bullard, sjef for Federal Reserve i St. Louis, til Financial Times.

Får kritikk

Fed har fått mye kritikk for støtten den har gitt markedet, og mange mener sentralbanken har gått for langt for å dekke opp for tapene.

– Det kan når som helst komme en ny utvikling og en ny oppblussing. Av den grunn mener jeg det er klokt å opprettholde støtten vår, til tross for at likviditeten har bedret seg dramatisk i markedet, sier Bullard.

Fed-sjefen tror det hardeste slaget fra krisen har truffet i andre kvartal, og at tredje kvartal vil være «vekstkvartalet». Hvor mye vil han ikke si noe om.

– Det gjenstår å se de neste 90 dagene.