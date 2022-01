Stoltenberg ringte sentralbanksjefen samme dag som Olsen varslet sin avgang

Det opplyser Stoltenberg til TV 2.

«Stoltenberg ringte Olsen for å snakke om hva stillingen innebærer» skriver Stoltenbergs pressekontakt Sissel Kruse Larsen i en tekstmelding.

Hun opplyser videre at Stoltenberg også snakket med Olsen på telefon 7. og 21. november, og igjen 12. desember.

«Etter at jeg opplyste om min fratreden som sentralbanksjef, har Jens Stoltenberg ringt meg om stillingen noen ganger. Han var naturlig nok opptatt av sider ved Norges Banks styringsstruktur og hvordan jobbhverdagen som sentralbanksjef er», skriver Øystein Olsen i en epost til TV 2.

Snakket også med Tangen

Nato-sjef Jens Stoltenberg har bekreftet overfor Aftenposten at han har snakket med oljefondssjef Nicolai Tangen om stillingen flere ganger. Det skjedde på en middag hjemme hos Knut Brundtland 3. januar 2021 og på et fly til New York i september 2021.

Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet i august i fjor at han ville gå av i februar 2022. Stillingen ble utlyst i begynnelsen av november. 14. desember bekreftet Stoltenberg at han hadde søkt på stillingen.

Utnevnes i januar

Den eneste reelle motkandidaten er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Flere partier på Stortinget har uttrykt skepsis til at Stoltenberg skal ta over som sjef for Norges Bank, på grunn av hans nære forbindelser både til statsministeren og til Arbeiderpartiet.

Ifølge Dagens Næringsliv vil ny sentralbanksjef trolig bli utnevnt i statsråd fredag 14. januar.