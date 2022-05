Nav får millionbot

Alle arbeidssøkeres CV-er var i en periode på 20 år tilgjengelige i søket for arbeidsgivere som var pålogget tjenesten på arbeidsplassen.no.

– Vi ble virkelig nedringt av brukere som hadde registrert seg i denne databasen. Det var en eksplosjon av mennesker som ringte og var fortvilet over at deres data var delt så åpent, sier fungerende sjef i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, til NRK.

Oppdaget feilen

Nav oppdaget selv dette bruddet på personvernreglene og stengte deler av søket før de meldte saken til Datatilsynet i februar 2021.

De som var berørte av bruddet ble også kontaktet.

– I denne saken gjorde vi feil. Da er det naturlig at vi får kritikk, og et overtredelsesgebyr. Vi tar personvern på største alvor. Personopplysninger skal være trygge hos oss, og vi skal selvfølgelig følge regelverket, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Vil ikke klage

Han sier at Nav ikke kommer til å klage på beslutningen om gebyr fra Datatilsynet. Tjenesten som utgjorde bruddet ble lukket helt ned for CV-ene til personer med oppfølging fra Nav.

Kun jobbsøkere som ikke er under oppfølging er nå synlige i søket.

Holte forstår at mange kunne ønsket en enklere og mer åpen løsning, men at personvernet og regelverket må veie tyngst.

– Vi jobber videre med å finne ulike måter å drive mest mulig effektiv arbeidsformidling på, samtidig som vi er trygge på at det er innenfor gjeldende lovverk. Vi ønsker oss digitale løsninger som gjør at arbeidsgivere og arbeidssøkere finner hverandre uten at Nav-personell må gjøre koblingen. Da kan vi konsentrere innsatsen overfor de som trenger ekstra hjelp for å komme seg i jobb.

NTB