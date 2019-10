Slik går det med oljeprisen etter sjokket

Tirsdag morgen er Brent-oljen ned 0,83 prosent til 68,45 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,19 prosent til 62,15 dollar fatet.

Da Oslo Børs stengte før helgen ble imidlertid Nordsjøoljen omsatt for 60,29, noe som betyr at prisen er opp drøye 13,5 prosent etter droneangrepet Saudi-Arabia, som slo ut halvparten av landets oljeproduksjon.

Mandag var oljeprisen på det meste opp knappe 20 prosent til 71,95 dollar fatet.

– Dette er den største oljeproduksjonsforstyrrelsen basert på en enkelthendelse i historien og en av de største oljeprisoppgangene, sa oljeekspert og sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea, Thina Saltvedt, mandag.

5,7 millioner fat

Hele 5,7 millioner fat olje per dag er rammet av angrepet, hvor Iran-støttet milits fra nabolandet Jemen har påtatt seg skylden. Det tilsvarer rundt 5 prosent av verdens oljeproduksjon.

Oljeekspert Trond Omdal påpekte søndag at produksjonsstansen er tre ganger så stor som hele den norske oljeproduksjonen.

– Dette er den største produksjonsstansen noensinne, dobbelt så stor som den nest største etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990, sa han til Finansavisen.

Mandag bidro angrepet til en verdiøkning på 40 milliarder i 15 selskaper i olje- og oljeservicesektoren på Oslo Børs.

– Kursreaksjonene mandag har vært som anslått og vi venter at oppturen fortsetter, både for oljeprisen og oljeaksjer, sier Nadia Martin Wiggen, partner og oljeanalytiker i Pareto Securities, til Finansavisen.

Oljeprissjokket: Analytiker drar Nord-Korea-parallell

Hvor lang tid?

Ifølge TDN Direkt kan det ta to måneder for Saudi-Arabia å gjenopprette produksjonen til normalt nivå, men flere land har forsikret om at de har tilgjengelig lagerkapasitet.

«Oljeprisen som steg 19 prosent intradag på droneangrepene i Saudi-Arabia vil muligens gradvis normalisere seg ettersom tilbudet gjenopprettes, men det er fortsatt tidlig», skriver analytikere i OCBC, ifølge nyhetsbyrået.

Også Saltvedt trakk frem at mange land sitter på strategiske lagre, men påpekte at mye av bufferen ligger hos Saudi-Arabia.

– Verdens samlede oljeproduksjonsbuffer ligger om dagen på rundt to millioner fat, men 80-90 prosent av denne kapasiteten ligger hos Saudi-Arabia. Hvis store deler av produksjonen som nå er rammet skulle være borte over lenger tid vil det bety store problemer for oljemarkedet - nødlagrene vil ikke vare evig, påpeker Saltvedt.

Sjef for global markedsstrategi i Natixis Investment Managers, Esty Dwek, mener markedet de seneste månedene har fokusert på bekymringer for økonomisk vekst til fordel for risikopremien på geopolitisk uro.

«Det vil sannsynligvis bli priset inn en risikopremie på geopolitisk uro fremover», sier han ifølge nyhetsbyrået.