Slik går det med oljeprisen torsdag

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,17 til 63,71 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,45 prosent til 58,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«Den geopolitiske spenningen er fortsatt høy», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering ifølge TDN Direkt.

Saudi Aramco opplyste tidligere denne uken om at omlag 40 prosent av produksjonstapet på 5,7 millioner fat er tilbake, og det ventes at oljeproduksjonen vil være i full gang igjen i slutten av september.

– Ikke bli for oppspilte. Det er en klar risiko for en tregere restart av saudiarabisk oljeproduksjon til tross for den optimistiske guidingen fra Saudi Aramco, sier sjefanalytiker i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, ifølge TDN Direkt.

Han estimerer at prosesseringsanlegget Abqaiq kun vil nå 90 prosent kapasitet ved midten av november til en produksjon på 5,2 millioner fat.

– Per nå forventer vi at produksjonen vil forbli noe under full kapasitet i desember, sier Tonhaugen.

Analytikere mener ifølge TDN Direkt at videre oljeprisoppgang nå dempes av at USA lener seg på sanksjoner og ikke militærmakt.

Tall fra amerikanske myndigheter (EIA) viste at råoljelagrene i USA steg med 1,1 millioner fat i forrige uke, mot et ventet lagertrekk på 2,5 millioner fat.