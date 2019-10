Saudi-Arabia presser på - oljeprisen stiger

Oljeprisene trekker oppover fredag morgen.

Brent-oljen stiger 0,6 prosent til 64,76 dollar fatet, mens WTI-oljen legger på seg én prosent til 58,68 dollar fatet.

Investorer følger nervøst med på spenningen mellom Saudi-Arabia og Iran, som viser få tegn til å avta i kjølvannet av sist helgs droneangrep mot Saudi-Arabias største oljeinstallasjoner.

Styrker i Saudi-regi iverksatte ifølge Reuters fredag en militær operasjon i nord-Jemen mot det som karakteriseres som «legitime militære mål», noe som kan øke spenningen i regionen.

Presser rike familier

Samtidig skriver Financial Times fredag at Saudi-Arabia presser rike familier til å kjøpe seg inn i børsintroduksjonen av Saudi Aramco, for å bygge tillit rundt prosessen og oppnå prisingen på 2.000 milliarder dollar kronprins Mohammed bin Salman er ute etter.

Ifølge kilder avisen har snakket med er mange av familiene de samme som ble rammet av fengslingen på Ritz Carlton-hotellet i Riyadh i 2017 og 2018.