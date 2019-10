Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,28 til 65,11 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,14 prosent til 58,81 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Baker Hughes' riggtelling viste fredag at antall rigger i USA falt med 18 på ukesbasis til 868 rigger pr 20. september og var ned 185 rigger på årsbasis.

USA har nå et mål om å unngå krig med Iran, og styrkene som er beordret utplassert i Gulf-regionen er for «avskrekking og forsvar», uttalte den amerikanske utenriksminister Mike Pompeo søndag, ifølge TDN Direkt.

Ellers i USA har påvirkningen av den tropiske stormen Imelda på raffinerier i Texas ifølge nyhetsbyrået lettet, samtidig som at Exxon Mobil Corp. og Valero Corp. omstartet deres prosesseringsenheter av råolje over helgen.

Forøvrig melder TDN Direkt at Saudi Aramco fredag organiserte en omfattende visning på Khurais- og Abqaiq-fasilitetene for over 80 internasjonale og lokale journalister for å «vise sin pålitelighet, spesielt deres dedikerte og opplærte ansatte».