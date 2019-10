Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,59 til 64,39 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 58,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Analytikere mener ifølge TDN Direkt at den seneste utviklingen i handelssamtalene mellom USA og Kina sender blandede signaler til markedet.

– Prisene trimmer nattens oppgang i morgentimene, men helhetlig, mangler markedet for tiden overbevisning om hvilken retning det skal ta, sier Vandana Hari i Vanda Insights, ifølge nyhetsbyrået.

Det er også fokus mot uroen i Midtøsten.

Den saudiarabiske oljeproduksjonen er fortsatt under nivåene fra før droneangrepene for halvannen uke siden, ettersom landet ifølge TDN Direkt prioriterer å møte sine eksportforpliktelser, noe som medfører et fall på rundt en million fat per dag i raffinerikjøring.

«Ni dager etter angrepet i Saudi-Arabia ser vi divergerende syn på når produksjonen vil komme tilbake», sier analytikerne i Nomura, ifølge nyhetsbyrået.

Andre mener prisene tirsdag tynges av svake makrotall fra Europa og Japan.