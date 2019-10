Nye anslag fra Oljedirektoratet

Mer enn halvparten av de antatt gjenværende ressursene på norsk sokkel er funnet. 85 prosent ligger i feltene og 15 prosent ligger i funn som rettighetshaverne vurderer å bygge ut, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet.

I tillegg er det et potensial for at enda mer påvist olje og gass kan bli lønnsom å produsere ved å ta i bruk ny teknologi og kunnskap.

Oljedirektoratet (OD) anslår ifølge rapporten at det er rundt 3,9 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (sm3 o.e) uoppdagede ressurser på norsk sokkel.

Forrige års anslag var på 4,0 milliarder sm3 o.e.

88 produserende felt

Når Johan Sverdrup og Skogul kommer i produksjon i høst, vil det ifølge rapporten være 88 produserende felt på sokkelen. Aldri tidligere har det vært produksjon fra så mange felt. I tillegg ser selskapene på utbyggingsmulighetene for nesten 90 funn.

Gjennomsnittlig funnstørrelse har gått ned de siste årene, og de fleste funnene vil mest sannsynlig bli bygd ut som havbunnsfelt og utnytte ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur. Derfor er det viktig at innretninger og rør vedlikeholdes slik at dette lar seg gjøre.

Økende produksjon

– Det er nok olje og gass på norsk sokkel til at vi kan ha lønnsom, effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet i mange tiår, sier direktør for utbygging og drift, Ingrid Sølvberg.

– Produksjonen kommer til å øke fram mot 2023. Til tross for dette, er utslippene både til luft og til sjø stabile. Det betyr at utslippene per produsert enhet går ned, fortsetter hun.

En stadig større del av produksjonen drives med kraft fra land. I 2023, etter at områdeløsningen for kraft fra land på Utsirahøgda er satt i drift, forventes det at over 40 prosent av produksjonen drives på denne måten.

«Oljedirektoratet er opptatt av at alle de samfunnsøkonomisk lønnsomme ressursene på sokkelen blir produsert. Derfor er det viktig at oljeselskapene arbeider for å øke utvinningen fra felt som er i produksjon», heter det i meldingen.