Zenith Energy melder om boreresultater på Jafarli-feltet

Testing indikerer at Zenith Energys brønn C-37 på Jafarli-feltet onshore Aserbajdsjan kan produsere opptil 100 fat olje per dag, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet melder at de nå vil utføre tekniske inspeksjoner på sin borerigg, før den blir rigget ned for å forberede mobilisering til neste borested på Jafarli-feltet, brønn C-30.

– Styret er strålende fornøyd med resultatet på C-37. Ikke bare har vi vellykket gjennomført vår første boreoperasjon i Aserbajdsjan ved bruk av vår egen rigg, men vi er også i rute for å øke vår daglig oljeproduksjon betydelig. Vi ser nå frem til boreoperasjoner i brønn C-30, den neste brønnen i vårt arbeidsprogram, der alle geologiske og tekniske data antyder at vi kan oppnå et enda sterkere resultat, sier adm. direktør Andrea Cattaneo i en kommentar.