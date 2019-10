Nå er produksjonen i gang på Johan Sverdrup – to måneder før tiden

Lørdag startet Equinor og partnerne Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total produksjonen fra gigantfeltet Johan Sverdrup, opplyses det i en melding.

Det er mer enn to måneder tidligere enn først ventet.

– Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, våre partnere og leverandører. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp. Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn, sier Equinor-sjef Eldar Sætre i en kommentar.

Reduserte kostnader

Etter at Planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i august 2015, er investeringskostnadene for første fase ifølge meldingen redusert med 40 milliarder kroner til 83 milliarder kroner (nominelle kroner basert på fast valutakurs).

– Tidlig oppstart av Johan Sverdrup, måneder foran plan, skaper ytterligere verdier og kjennetegner et prosjekt som har satt en ny standard for gjennomføring med høy kvalitet, kommenterer konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Anders Opedal.

Han påpeker at kvalifisering og bruk av banebrytende ny løfteteknologi har gjort det mulig å spare inn mer enn 2 millioner arbeidstimer i havet, redusere sikkerhetsrisikoen og forkorte utbyggingstiden med flere måneder.

– Vi har også investert i digitale løsninger og arbeidsmåter som bidrar til å øke oljeproduksjonen og forbedre driften på feltet, og disse nye arbeidsmåtene har allerede spart oss for minst én måneds arbeid i gjennomføringsfasen, sier Opedal.

Under 20 dollar per fat

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Når feltet er i gang for fullt er det ventet en produksjon på opp mot mot 660.000 fat olje per dag.

Ifølge meldingen vil balanseprisen, etter hele feltet er bygd ut, være på under 20 dollar per fat.

«Etter planen når Johan Sverdrup platåproduksjon for første fase av utbyggingen i løpet av sommeren 2020, og forventede driftskostnader vil da være på under 2 dollar per fat», skriver Equinor i meldingen.

Selskapet påpeker at de forventer en kontantstrøm fra driften på rundt 50 dollar per fat i 2020, basert på en reell oljepris på 70 dollar per fat, som delvis skyldes fasereguleringen av skattebetalinger i opptrappingsfasen.