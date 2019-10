Equinor har økt kostnadsestimatet med 7,9 milliarder på Martin Linge

Kostnadsestimatene for Equinors Martin Linge-prosjekt har økt med 7,9 milliarder i 2019-kroner, opplyses det i en pressemelding.

Equinor overtok prosjektet i mars 2018, og det var da kraftig forsinket og hadde store kostnadsoverskridelser.

– For Equinor er det aller viktigste at vi starter opp en sikker plattform. Martin Linge er et krevende prosjekt, og arbeidsomfanget har økt, det medfører økte kostnader og at det går noe mer tid før vi kan starte produksjon, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, Anders Opedal, i en kommentar.

Forventet oppstart er nå tredje kvartal 2020, et halvt år senere enn det Equinor forventet i fjor.

– Sammenkobling og ferdigstilling av Martin Linge er en enorm oppgave, men både vi og leverandørene våre jobber beinhardt for å komme i mål så vi kan starte opp en sikker plattform, sier Opedal.

Njord A-plattformen

Oljegiganten melder også at arbeidet med å oppgradere Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo har vært mer omfattende enn forventet.

«Njord Future-prosjektet innebærer en omfattende rehabilitering for å forlenge levetiden for både plattform og lagerskip. Slik kan feltet produsere i ytterligere 20 år og ta imot nye funn», heter det.

Kostnadsøkningen på begge installasjoner er på drøyt 4,5 milliarder kroner, og skyldes at det har vært nødvendig med mer omfattende utskiftinger enn forutsatt.

Meldingen fra Equinor kommer i forbindelse med at statsbudsjettet publiseres i dag, og Olje- og energidepartementet dermed status for større prosjekter som er under utbygging eller nylig har startet opp.

13 av Equinors prosjekter er med i oversikten. Åtte prosjekter har redusert kostnadene siden plan for utbygging og drift, ett prosjekt står uendret mens fire prosjekter har økte kostnader.