Russland regner med oljepris på 50 dollar fatet

– Vi tror at på mellomlang sikt vil oljeprisene være på rundt 50 dollar, sier Aleksander Novak i et intervju med statlig russisk fjernsyn tirsdag.

Han omtaler dette som et «konservativt scenario».

– Våre prognoser for den sosioøkonomiske utviklingen er basert på denne prisen, sier Novak.

Dagens markedspris for nordsjøolje er på drøyt 58 dollar fatet, mens amerikansk lettolje omsettes for 52,5 dollar per fat. Russlands budsjett for inneværende år var basert på en oljepris på rundt 42 dollar fatet, det laveste på rundt ti år, ifølge Bloomberg.

Russland er blant verdens største produsenter av fossil energi.

