Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,41 prosent til 58,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 52,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Avtagende optimisme rundt handel mellom USA og Kina ettersom begge parter igjen hauser opp stemningen setter markedene i risk-off humør, sier strateg Pan Jingyi i IG, ifølge TDN Direkt.

Fokuset i oljemarkedet denne uken har vært rettet mot de handelssamtalene mellom Kina og USA torsdag og fredag. Spenningen har økt etter at Trump-administrasjonen mandag kveld meldte at de har svartelistet 28 nye kinesiske selskaper.

VIDEO: USA svartelistet 28 kinesiske selskaper - slik svarer kineserne (Saken fortsetter under videoen)

Analytiker Howie Lee i OCBC mener ifølge TDN Direkt at problemene har ført oljemarkedene i retning av risikoaversjon, til tross for at markedet fortsatt er i tilbudsunderskudd som støtter en oljepris over 60 dollar per fat.

– Markedet er simpelthen for negativt på nåværende tidspunkt, og for opptatt av etterspørselssiden, sier Lee, ifølge nyhetsbyrået.

Tall fra American Petroleum Institute (API) viste tirsdag kveld at amerikanske råoljelagre steg med 4,1 millioner fat forrige uke, mot en ventet lagerbygging på 1,4 millioner fat.