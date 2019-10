Pareto Securities oppjusterer Panoro-estimatene etter kjempefunn

I en oppdatering onsdag oppjusterer meglerhuset Pareto Securities kursmålet for oljeselskapet Panoro Energy til 23 kroner, fra tidligere 19, og gjentar kjøp.

Oppjusteringen kommer som følge av forrige ukes nyhet om et kjempefunn av olje, 40-50 millioner fat, i en sidestegsbrønn av Hibiscus Updip offshore i Gabon.

Ifølge Pareto var funnet helt i enden av det mest optimistiske intervallet som BW Energy har kommentert som mulig oppside, og langt over de initielle forventningene før boringen på 12 millioner fat.

Meglerhuset tror at produksjonen kan komme på så tidlig som i 2022 ettersom Hibiscus-brønnene potensielt kan bli en del av den planlagte utviklingen av fase 3 ved den nord-østlige delen av Ruche & Ruche. Det skal være mulig å benytte seg av eksisterende infratruktur, inkludert tilgjengelig kapasitet ved FPSO, noe som gjør at Pareto mener funnet er verdt om lag fire kroner per aksje for Panoro-aksjonærene.

Meglerforetaket estimerer en totalproduksjon på 4.000 fat om dagen i 2022 med operasjonelle kostnader per fat på om lag 15 dollar. For 2022-2023 ser Pareto-analytikerne en fri kontantstrøm på 40 millioner dollar, tilsvarende om lag 367 millioner kroner, noe som impliserer en fri kontantstrøm-yield på 30 prosent.

Aksjen stiger 2,44 prosent til 19,34 kroner på børs og verdsettes til om lag 1,2 milliarder kroner.