Endelig skal Aramco på børs

Under en måned etter at to av Saudi Aramcos oljeanlegg ble angrepet og delvis lammet, er selskapets planer om å børsnotere seg igjen i nyhetsbildet.

Ifølge Wall Street Journal vil potensielle investorer få tilgang til et prospekt allerede innen utgangen av oktober, mens selve noteringen skal finne sted i november.

I første omgang er det snakk om å legge ut 1-2 prosent av den statseide oljegiganten på Riyadh-børsen. Over tid skal aksjene også omsettes i New York og andelen økes til fem prosent.

Blir verdens største

Transaksjonen ligger an til å bli den største børsnoteringen noen gang.

Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, har i over et år anslått Aramcos verdi til 2.000 milliarder dollar, tilsvarende over 18.200 milliarder kroner.

Til sammenligning sto det norske «oljefondets» portefølje i går ettermiddag i 9.669 milliarder kroner. Å oppnå den ønskede prisingen kan imidlertid bli utfordrende. Verdien av Brent råolje er i dag nær 30 prosent lavere enn for bare et år siden, og Standard & Poor's' indeks for globale oljeaksjer har i den samme perioden tapt en femtedel.

Mange utsettelser

Den etterlengtede børsnoteringen er dessuten blitt utsatt flere ganger tidligere.

Planer om å selge deler av konsernet til uavhengige investorer ble først lagt frem i januar 2016, og siden er blant annet utgangen av 2018 blitt satt som en tidsfrist for en børsnotering i New York.

Frem til det året var Aramco ikke engang et aksjeselskap. Og i september hevdet styreleder Yassir al-Rumayyan at børsnoteringen ville finne sted «i løpet av de neste tolv månedene» – ikke før nyttår.

Kapasiteten tilbake

I det minste hersker det nå mindre usikkerhet rundt Aramcos produksjonsevne. I kjølvannet av forrige måneds angrep var opptil halvparten av kapasiteten satt ut av spill.

På onsdag hevdet adm. direktør Amin Nasser imidlertid at anleggene vil være fullstendig reparert innen utgangen av november.

Han la til at konsernets inntekter ikke ble rammet av angrepene.

– Vi er klare for en børsnotering, så snart aksjonærene beslutter at tidspunktet er riktig, erklærte Nasser til CNBC.