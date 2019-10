Oljeprisen kraftig opp - Spenningen i Midtøsten øker ytterligere

Et angrep på en råoljetanker i Rødehavet og en ny rapport fra IEA var blant driverne i oljemarkedet fredag.

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 60,20 dollar per fat fredag kveld rett før klokken 20.00, opp 1,86 prosent.

WTI-oljen var opp 1,72 prosent til 54,47 dollar per fat.

En suezmax fra National Iranian Tanker Company (NITC) tok fyr etter en eksplosjon i Rødehavet fredag.

Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble oljetankeren Sabiti truffet av to missiler om lag 100 kilometer fra havnebyen Jeddah i Saudi-Arabia.

En talsmann for NITC, Saheb Sadeghi, opplyste at det trolig var snakk om et missilangrep og at to missiler så ut til å ha kommet fra Saudi-Arabia.

To av skipets hovedtanker ble skadet, og olje skal ha lekket ut i Rødehavet. Meldingene som angår skadeomfanget har ikke vært konsistente, men ifølge det iranske oljedepartementet skal lekkasjen være stanset og skadene minimert.

Det er uvisst hvem som sto bak angrepet.

Saudiarabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen, som skjer mens spenningsnivået mellom de to regionale stormaktsrivalene er høyt.

– Dette kaster helt klart mer bensin på Midtøsten-bålet. Etter angrepet på Saudi-Arabia er det ikke et spørsmål om vi får nye lignende hendelser, men når, og hvor mye, sier oljeanalytikeren Bjarne Schieldrop i SEB.

– Og her er vi. Flott strategi fra Saudi-Arabia, hvis det er de som står bak angrepet, sier han.

Økt risikopremie i kjølvannet at tankangrepet i Rødehavet bidro til å sende Frontline opp 8,34 prosent til 107,20 kroner, OET opp 12,50 prosent til 99,00 kroner og Hunter Group til 5,13 kroner, opp 5,56 prosent.

USA sender 3.000 soldater til Saudi-Arabia

USA har sendt ytterligere 3.000 soldater til Saudi-Arabia etter at to viktige oljeanlegg ble angrepet for en måned siden.

Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon fredag. Ifølge nyhetsbyrået Reuters dreier det seg om både kampstyrker og andre soldater som skal bemanne luftvernanlegg.

Avgjørelsen ble tatt etter en telefonsamtale mellom USAs forsvarsminister Mark Esper og den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, ifølge uttalelsen.

Styrkeoppbyggingen fremstår likevel som et trekk i den pågående konflikten mellom USA og Iran, som oppsto etter at USA trakk seg fra atomavtalen og innførte kraftige økonomiske sanksjoner mot Iran i fjor. I tillegg kniver Iran og Saudi-Arabia om innflytelse i regionen.

De siste månedene har flere oljetankere blitt angrepet i og ved Persiabukta, og nyheten om utplasseringen kommer kun en knapp måned etter at to viktige saudiarabiske oljeanlegg ble angrepet og tok ut produksjonskapasitet tilsvarende 5,7 millioner fat om dagen. Både USA og Saudi-Arabia har anklaget Iran for angrepene som førte til at store deler av den saudiarabiske oljeproduksjonen ble slått ut i flere dager og sendte oljeprisen over 70 dollar fater.

IEA ser lavere oljeetterspørsel i 2020

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med sin siste månedsrapport fredag.

IEA i likhet med OPEC, nedjusterer anslagene for etterspørsel etter olje.

I rapporten går det frem at energibyrået venter at oljeetterspørselen fra 2018 til 2019 vil øke med 1,0 millioner fat per dag, mot tidligere estimerte 1,1 millioner fat per dag.

For 2019 til 2020 ventes det en etterspørselsvekst på 1,2 millioner fat per dag, ned fra 1,3 millioner fat i forrige rapport.

Det betyr at IEA nå estimerer at verdens oljeetterspørsel vil være 101,5 millioner fat per dag i 2020, en nedjustering med 0,1 millioner fat olje per dag fra september.

På tilbudssiden venter energibyrået at oljeproduksjonen utenfor OPEC vil ligge på 66,99 millioner fat per dag i 2020, tilnærmet uendret fra forrige rapport som sa 67,04 millioner fat.

For 2019 er endringen også marginal, hvor IEA venter en oljeproduksjon på 64,78 millioner fat per dag, mot tidligere 64,76 millioner fat per dag.

I september rapporteres det om en samlet oljeproduksjon utenfor OPEC på 65,09 millioner fat per dag, mot 65,49 millioner per dag i forrige rapport.

Opecs produksjon (inkludert NGL) i september var 34,16 millioner fat per dag, ned fra 35,26 millioner fat i august. Råoljeproduksjon var ifølge IEA 28,83 millioner fat per dag i september, mot 29,72 millioner fat per dag i august.

Det globale tilbudet i september var ifølge IEA 99,26 millioner fat per dag, ned fra 100,75 millioner fat i august.