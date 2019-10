Danske Bank-analytiker mener Aker BP-varsel gir interessant kjøpsmulighet

Aker BP meldte i morges at de løftet produksjonen i tredje kvartal, men at den likevel er noe svakere enn ventet.

Samtidig ble det blant annet meldt at selskapet nå forventer å ta en nedskrivning på 80 millioner dollar, tilsvarende knappe 730 millioner kroner, i tredje kvartal relatert til teknisk goodwill.

Analytiker i Danske Bank Markets, Christian Yggeseth, påpeker ifølge TDN Direkt at oppdateringen er negativ, men mener det som kom frem ikke var helt uventet og ser en kjøpsmulighet i aksjen.

– Det blir et svakt kvartal og det er ikke overraskende at aksjen kommer en del ned på dette her. Mye av det de meldte i dag er jo engangskostnader og det ser ut som at med vestflanken på Valhall og Johan Sverdrup i gang at produksjonen vil overraske positivt i fjerde kvartal. Vi mener dette gir en ganske interessant kjøpsmulighet, sier han til nyhetsbyrået.

Balanseprisen

Aker BP hadde i tredje kvartal en produksjon på 146.100 fat oljeekvivalenter per dag, opp fra 127.300 fat per dag i andre kvartal. Netto solgt volum endte på 143.300 fat per dag.

Analytiker i Kepler Cheuvreux, Anders Holte, sier lavere produksjon, kombinert med høyere operasjonelle kostnader, gjør at Aker BPs balansepris igjen blir et tema.

– Balansepunktet de trenger i oljeprisen for å dekke utbytte og investeringer løftes, og det er ikke noe særlig, sier han til TDN Direkt.

Aker BP faller mandag formiddag 3,00 prosent til 242,80 kroner på Oslo Børs. De siste tolv månedene er aksjen ned 21,68 prosent.

Holte mener ifølge nyhetsbyrået at fallet er berettiget.

– Man må huske på at i dagens marked, så er aksjonærene opptatt av tre ting; balansepris, utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Aker BP, med sånne meldinger som i dag, vil ha økt balansepris og de vil ikke dekke utbyttet med dagens investeringsplaner. Det er der man er prisingsmessing, så jeg vil være forsiktig med å kalle det en overreaksjon, sier analytikeren til TDN Direkt.