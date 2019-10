Oljeprisen faller mer enn to prosent

Oljeprisen faller mandag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 2,13 prosent til 59,22 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 2,27 prosent, og omsettes i skrivende stund for 53,46 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Brent og WTI-olje handlet for 58,81 dollar og 53,12 dollar fatet ved stengetid Oslo Børs, opp henholdsvis 0,70 prosent og 0,60 prosent.

-Forventningene til en handelsavtale mellom USA og Kina har dempet seg. Det sier Phil Flynn, analytiker hos Price Futures Group til Reuters.

Delvis Handelsavtale

Sent fredag forrige uke kunne USA og Kina melde om at de hadde inngått en delvis handelsavtale. Det medførte økte forventninger til oljeetterspørsel fremover, som igjen sendte oljeprisen opp over tre prosent på ukesbasis. På fredag ble det også meldt om at opptrappingen av eksisterende tollsatser utsettes, disse skulle etter planen iverksettes denne uken.

Eksisterende tariffer forblir aktive og partene har senere uttalt at det gjenstår mye jobb før en endelig avtale kan inngås.

Angrep på Iransk oljetanker

I tillegg til forrige ukes positive signaler fra handelskonflikten fikk oljeprisen ytterligere støtte av at USA fredag annonserte at tropper har blitt utstasjonert i Saudi Arabia. Tiltaket ble iverksatt som følge av angrepet på en iransk oljetanker i Røde Havet.

Videre knyttes det også usikkerhet til videre eskalering av konflikten ved grensen mellom Syria og Tyrkia. Konflikten kan potensielt påvirke oljeeksporten fra Irak og dermed gi ytterligere støtte til oljeprisen.

Bred nedgang for oljeselskapene

Ved ukens første handelsdag på Oslo Børs falt alle de ledende oljeselskapene. Equinor falt 2,2 prosent til 167,00 kroner, mens Aker BP endte ned 2,8 prosent til 243,40 kroner.