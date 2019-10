Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,91 prosent til 58,81 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,90 prosent til 53,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Fredag kom Kina og USA kom frem til en delvis handelsavtale, men analytiker Jingyi Pan i IG Markets mener ifølge TDN Direkt at det som kom frem er de «lavthengende fruktene» i et forsøk på å nå en avtale mellom de to landene.

– Det er sannsynligvis få som utelukker muligheten for at det kan bli endringer i denne saken om handelskrigen mellom USA og Kina, sier Pan.

Videre uttalte USAs finansminister Steven Mnuchin mandag at nye runder med tariffer på kinesiske varer til en verdi av 156 milliarder dollar vil tre i kraft den 15. desember dersom Kina ikke underskriver avtalen.

Aktørene i oljemarkedet retter ifølge TDN Direkt ellers fokus mot ukentlige råoljelagertall fra USA onsdag, for indikasjoner om videre retning i oljeprisen.

– Lavere globalt økonomisk momentum har gitt et sterkt negativt bias til oljeprisen samtidig som tradere overveier etterspørselssvakheter på kort sikt, sier analytiker Benjamin Lu i Phillip Futures, ifølge nyhetsbyrået.