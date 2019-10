Oljeprisen stiger onsdag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 1,17 prosent til 59,43 dollar pr. fat, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 1,16 prosent, og omsettes i skrivende stund for 53,42 dollar pr. fat. Til sammenligning ble et fat Brent og WTI-olje handlet for 58,96 og 53,08 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs, opp henholdsvis 0,60 prosent og 0,58 prosent.

Håp om større produksjonskutt fra OPEC

Årsaken til dagens oppgang er forhåpninger om ytterligere produksjonskutt fra OPEC og allierte i Desember. OPEC, Russland og andre produsenter har blitt enige om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat daglig til Mars 2020. Organisasjonen møtes femte og sjette desember i Wien for å diskutere om ytterligere kutt er nødvendig for å holde oljeprisen ved tilfredsstillende nivåer.

Forhåpningene kommer etter at OPECs generalsekretær Mohammad Barkindo uttalte seg om at nye kutt vurderes. Barkindo understreket samtidig at OPEC og allierte vil gjøre det som trengs for å opprettholde stabilitet i oljemarkedet også inn i 2020.

-Oljeentusiaster tror nå at OPEC+ kan bestemme seg for å tilføre ytterligere kutt og vente til etterspørselen når igjen tilbudet. Det sier Andy Lipow, President ved Lipow Oil Associates til Reuters.

Falt i tidlig handel

Oljeprisen var tidligere i dag markant ned, men har siden steget nesten to prosent. Årsaken til nedgangen ble hovedsakelig forårsaket av bekymringer til etterspørsel etter brensel på grunn av svak økonomisk vekst. Frykt om økte oljelagre i USA var også med på å sende prisen ned i tidlig handel onsdag.