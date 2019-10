Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,77 prosent til 58,96 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,96 prosent til 52,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Etter å ha steget gjennom amerikansk handel, falt oljeprisen ifølge TDN Direkt etter at API-tallene viste en økning med 10,5 millioner fat i forrige uke. Når det amerikanske energidepartementet (DOE) legger frem sine tall torsdag ettermiddag ventes en bygging på 4,0 millioner fat.

«En enorm lagerbygging treffer akkurat i feil øyeblikk ettersom markedet er fokusert på etterspørsel etter siste runde med svake økonomiske data», sier Stephen Innes ifølge TDN Direkt.

Hvis myndighetsdataene i ettermiddag bekrefter API-tallene vil lagerbyggingen være den største siden februar 2017.

Michael McCarthy i CMC mener ifølge TDN Direkt derimot at markedet ser mer konstruktivt ut.

«Samlet sett ser vi et mer konstruktivt bilde både når det gjelder etterspørselssiden og fra et teknisk synspunkt ettersom vi er i nedre endre av tradingintervallet i oljeprisen», påpeker han, og legger til at det kortsiktige presset på oljeprisen trolig vil fortsette til DOE-data blir publisert.