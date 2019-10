Equinor jubler for første oljefrakt fra Johan Sverdrup til Mongstad

– Dette er en gledens dag for Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet, bestående av Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total. Første olje til Mongstad, kun dager etter oppstart, bekrefter at feltet produserer bra. Denne dagen markerer også starten på en ny fase, når vi nå skal bringe Johan Sverdrup-oljen til det internasjonale markedet, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, i en pressemelding.

Oljen fraktes over 280 kilometer i rør fra Johan Sverdrup-anlegget til Mongstad-anlegget, som ligger nord for Bergen. Der skal oljen lagres i kaverner. Neste steg er transport med skip til markeder over hele verden.

Equinor skriver at den første skipslasten forventes å bli sendt til kunder i Asia alt denne uken. Lastene forventes å romme mellom 600.000 til to millioner fat i fremtiden. Første last er på en million fat. Med en oljepris på 60 dollar per fat, vil det ha en markedsverdi på over en halv milliard kroner.

– Olje fra Johan Sverdrup forventes å gi inntekter på mer enn 1400 milliarder kroner de neste 50 årene, hvorav mer enn 900 milliarder går til den norske stat og samfunnet. Mongstad spiller en viktig rolle i realiseringen av disse verdiene. Johan Sverdrup gir samtidig økt aktivitet ved anlegget og nye muligheter for fremtiden, sier Rummelhoff.

Ifølge Equinor produseres oljen fra Johan Sverdrup med rekordlave klimautslipp.

– Dette er en stor dag for alle som i lang tid har arbeidet for å klargjøre Mongstad for mottak av olje fra Johan Sverdrup. Det har vært et omfattende arbeid med modifikasjoner av anlegget og ferdigstilling av rør. Arbeidet er utført på en svært god og effektiv måte, sier Rasmus F. Wille, direktør på Mongstad.