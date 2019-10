Slik gikk det med Aker BP i 3. kvartal

Aker BP melder om et resultat etter skatt på minus 43,42 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 116,41 millioner dollar i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på minus 25 millioner dollar.

Resultat per aksje ble minus 0,12 dollar, mot 0,32 dollar ved samme korsvei året før og ventet minus 0,07 dollar per aksje.

Resultatet før skatt ble 142,87 millioner dollar, sammenlignet med 451,46 millioner dollar året før. Her var det ventet et resultat på 163 millioner dollar.

Driftsresultatet ble 195,58 millioner dollar, mot 509,33 millioner dollar året før, og ventede 216 millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 723,34 millioner dollar, sammenlignet med 966 millioner dollar i tredje kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 733 millioner dollar.

Selskapets avskrivninger var i kvartalet på 206 millioner dollar. Av dette var 78 millioner dollar relatert til teknisk goodwill for Ula/Tambar, noe som ifølge meldingen hovedsakelig ble utløst av reduserte kortsiktige olje- og gasspriser, samt endringer i forventede kostnads- og produksjonsprofiler.

Utbytte

Aker BP betalte i august et kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar per aksje, og styret har nå besluttet å betale et nytt kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar, tilsvarende 4,73642 kroner, per aksje i november 2019.

Det totale utbyttet for 2019 er dermed på 750 millioner dollar, tilsvarende 18,11564 kroner per aksje.

Produksjonen

Aker BPs produksjon i tredje kvartal var på 146.100 (127.300) fat oljeekvivalenter per dag, mens netto solgt volum var 143.300 (140.700) fat per dag.

«Produksjonen var lavere enn planlagt, hovedsakelig som følge av forsinkelser i stimuleringsprogrammet på Valhall etter den planlagte vedlikeholdsstansen i juni», skriver selskapet.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var på 62,0 dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,16 dollar per standard kubikkmeter.

Produksjonskostnader per produsert fat olje utgjorde 13,2 dollar, og var ifølge meldingen negativt påvirket av kostnader knyttet til en hendelse med en undervannsbøye ved Alvheim på om lag 14 millioner dollar.

Selskapet påpeker at eventuelle forsikringsutbetalinger vil bli regnskapsført i fremtidige perioder.

I rute

Aker BP skriver i meldingen at selskapets feltutbygginger er i rute og vil bidra til betydelig produksjonsvekst i månedene framover.

«Produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet startet tidlig i oktober, og Valhall Flanke Vest er i rute for oppstart senere i år», heter det.

Utforskingskostnader utgjorde i kvartalet 70 millioner dollar, mens selskapets totalt brukte 144 millioner dollar på utforskingsaktivitet.

Selskapet fullførte i perioden seks utforskingsbrønner, og gjorde funn i Liatårnet- og Ørn-prospektene. Shrek-prospektet ble fullført og klassifisert som et funn etter kvartalsslutt.

Her er rapporten og presentasjonen.